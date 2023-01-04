ЗСУ повідомляють, що поки немає можливості для прямого контрнаступу, відбувається системне знищення логістики складів та командних пунктів військ РФ.
За даними України, до напрямку Кремінна-Сватове російські війська підтягують свої сили і намагаються облаштувати інженерні споруди.
Голова Луганської області пояснював стратегічну важливість деокупації Кремінної, зокрема для звільнення інших великих міст Луганщини – Сєвєродонецька та Лисичанська.
Агенція Reuters відзняла воєнні будні батальйону «Карпатська Січ»
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