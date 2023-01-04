9 Наз, аргентинський військовий, іноземний доброволець батальйону «Карпатська Січ» сказав Reuters:

«Ті хто приїхав з Іраку, Афганістану, Колумбії..., ніхто з них не бачив такої війни. Жоден. З такою точністю артилерії, такою кількістю людей, дронів. Це нелегко. Нелегко. Тобі потрібно швидко пристосуватися психологічно, адже якщо не звикнеш до того, що біля тебе часто падають бомби, дуже швидко повернешся додому, бо не зможеш цього витримати»