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Бійці добровольчого батальйону «Карпатська Січ» біля Кремінної (фотогалерея)

На рубежі Сватове-Кремінна зараз йдуть важкі бої

ЗСУ повідомляють, що поки немає можливості для прямого контрнаступу, відбувається системне знищення логістики складів та командних пунктів військ РФ.

За даними України, до напрямку Кремінна-Сватове російські війська підтягують свої сили і намагаються облаштувати інженерні споруди.

Голова Луганської області пояснював стратегічну важливість деокупації Кремінної, зокрема для звільнення інших великих міст Луганщини – Сєвєродонецька та Лисичанська.

Агенція Reuters відзняла воєнні будні батальйону «Карпатська Січ»

Військовослужбовець добровольчого батальйону &laquo;Карпатська Січ&raquo; стріляє із РПГ на лінії фронту поблизу Кремінної. Луганська область, 3 січня 2023 року. :&nbsp; &laquo;Ця війна повністю відрізняється від громадянської війни у нас в Колумбії. Їх неможливо порівнювати. Тут застосовується багато артилерії. Росіяни атакують нас ракетами, касетними бомбами. Тому тут все по-іншому. Тож, ми даємо відсіч, намагаючись вижити та прогнати росіян із України&raquo;, &ndash; сказав агенції Reuters Хуан Пабло Уртадо Латорре іноземний доброволець батальйону &laquo;Карпатська Січ&raquo; із Колумбії
1 Військовослужбовець добровольчого батальйону «Карпатська Січ» стріляє із РПГ на лінії фронту поблизу Кремінної. Луганська область, 3 січня 2023 року.

«Ця війна повністю відрізняється від громадянської війни у нас в Колумбії. Їх неможливо порівнювати. Тут застосовується багато артилерії. Росіяни атакують нас ракетами, касетними бомбами. Тому тут все по-іншому. Тож, ми даємо відсіч, намагаючись вижити та прогнати росіян із України», – сказав агенції Reuters Хуан Пабло Уртадо Латорре іноземний доброволець батальйону «Карпатська Січ» із Колумбії
Бійці батальйону &laquo;Карпатська Січ&raquo; маневрують на лінії фронту поблизу Кремінної. Луганська область, 3 січня 2023 року
2 Бійці батальйону «Карпатська Січ» маневрують на лінії фронту поблизу Кремінної. Луганська область, 3 січня 2023 року
Пересування військовослужбовців ЗСУ неподалік Кремінної Луганської області, 3 січня 2023 року &nbsp;
3 Пересування військовослужбовців ЗСУ неподалік Кремінної Луганської області, 3 січня 2023 року
 
Воїни батальйону &laquo;Карпатська Січ&raquo; під час перерви між боями на лінії фронту поблизу Кремінної. Луганська область, 3 січня 2023 року
4 Воїни батальйону «Карпатська Січ» під час перерви між боями на лінії фронту поблизу Кремінної. Луганська область, 3 січня 2023 року
Перекур у перерві між боями... Бійці добровольчого батальйону &laquo;Карпатська Січ&raquo; поблизу Кремінної. Луганська область, 3 січня 2023 року
5 Перекур у перерві між боями...
Бійці добровольчого батальйону «Карпатська Січ» поблизу Кремінної. Луганська область, 3 січня 2023 року
Посмішка на лінії фронту Військовослужбовець батальйону &laquo;Карпатська Січ&raquo; під час перекуру поблизу Кремінної. Луганська область, 3 січня 2023 року
6 Посмішка на лінії фронту
Військовослужбовець батальйону «Карпатська Січ» під час перекуру поблизу Кремінної. Луганська область, 3 січня 2023 року
Бійці добровольчого батальйону &laquo;Карпатська Січ&raquo; позують для фотографії поблизу Кремінної, Луганська область, 3 січня 2023 року. Геррейро, іноземний доброволець батальйону &laquo;Карпатська Січ&raquo;&nbsp;з Бразилії (праворуч) розповів кореспондентам Reuters:&nbsp; &laquo;Це криваві бої. Багато моїх друзів отримали поранення, але ми маємо швидко допомогти їм одужати. Ми будемо діяти наполегливо, поки не переможемо. Кожен етап, кожна територія, кожен сантиметр, який ми відбиваємо &ndash; це перемога&raquo;
7 Бійці добровольчого батальйону «Карпатська Січ» позують для фотографії поблизу Кремінної, Луганська область, 3 січня 2023 року.

Геррейро, іноземний доброволець батальйону «Карпатська Січ» з Бразилії (праворуч) розповів кореспондентам Reuters: 
«Це криваві бої. Багато моїх друзів отримали поранення, але ми маємо швидко допомогти їм одужати. Ми будемо діяти наполегливо, поки не переможемо. Кожен етап, кожна територія, кожен сантиметр, який ми відбиваємо – це перемога»
Військовослужбовець батальйону &laquo;Карпатська Січ&raquo; під час маневрів на лінії фронту, поблизу Кремінної, Луганська область, 3 січня 2023 року
8 Військовослужбовець батальйону «Карпатська Січ» під час маневрів на лінії фронту, поблизу Кремінної, Луганська область, 3 січня 2023 року
Наз, аргентинський військовий, іноземний доброволець батальйону &laquo;Карпатська Січ&raquo; сказав Reuters: &laquo;Ті хто приїхав з Іраку, Афганістану, Колумбії..., ніхто з них не бачив такої війни. Жоден. З такою точністю артилерії, такою кількістю людей, дронів. Це нелегко. Нелегко. Тобі потрібно швидко пристосуватися психологічно, адже якщо не звикнеш до того, що біля тебе часто падають бомби, дуже швидко повернешся додому, бо не зможеш цього витримати&raquo;
9 Наз, аргентинський військовий, іноземний доброволець батальйону «Карпатська Січ» сказав Reuters:
«Ті хто приїхав з Іраку, Афганістану, Колумбії..., ніхто з них не бачив такої війни. Жоден. З такою точністю артилерії, такою кількістю людей, дронів. Це нелегко. Нелегко. Тобі потрібно швидко пристосуватися психологічно, адже якщо не звикнеш до того, що біля тебе часто падають бомби, дуже швидко повернешся додому, бо не зможеш цього витримати»
Бійці батальйону &laquo;Карпатська Січ&raquo; поблизу Кремінної, Луганська область, 3 січня 2023 року
10 Бійці батальйону «Карпатська Січ» поблизу Кремінної, Луганська область, 3 січня 2023 року

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