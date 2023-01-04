«Переможний рік»: коли і за яких умов Україна зможе розпочати великий контрнаступ?

Буданов заявив, що навесні Україна буде конрнаступати

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю «ABC News» повідомив, що Україна на весну планує великий наступ.

За його словами, «найгарячіші» бої очікуються в березні.

«Це звільнення територій і завдання остаточних поразок Російській Федерації», – сказав він. – «Це буде відбуватися по всій Україні, від Криму до Донбасу».

Буданов також каже, що 2023 рік може стати для України переможним. За його прогнозами, українці зможуть порадіти хорошим новинам у середині чи другій половині 2023 року.

Тож які умови мають скластися, щоб Україна розпочала великий контрнаступ? І який сенс його анонсувати?

Макіївка: нові подробиці удару по ПТУ

На російській базі в окупованій Макіївці Донецької області поряд із казармами, ймовірно, зберігалися боєприпаси, які здетонували під час удару ЗСУ. Про це йдеться у огляді британської розвідки.

Випадок у Макіївці свідчить як непрофесіоналізм сприяє високому рівню втрат з російського боку, зазначається в огляді.

Будівля ПТУ номер 19, де тримали російських мобілізованих, всього за 12 з половиною кілометрів від лінії фронту в районі Авдіївки – одного з районів, де йдуть найзапекліші бої.

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