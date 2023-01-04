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Генштаб ЗСУ підтвердив удар в Токмаку і повідомив про 17 нових уражень противника

За даними штабу, сьогодні українська авіація протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження російських військ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по місцю зосередження російських військ в Токмаку Запорізької області 3 січня, а також повідомив про 17 авіаударів по зосередженню противника сьогодні.

«Підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими», – йдеться у вечірньому зведенні.

За даними штабу, сьогодні українська авіація протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження російських окупантів, а також 4 удари по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу здійснили вогневе ураження пункту управління, 2 районів зосередження живої сили і військової техніки та складу боєприпасів ворога», – додають українські військові.

Напередодні у соцмережах повідомлялося, що в окупованому Токмаку пролунали вибухи в ніч на 3 січня, внаслідок яких російські окупанти зазнали втрат. Проте офіційно російська сторона про цей удар та свої втрати не повідомляла.

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У ЗСУ стверджують, що регулярно завдають ударів по місцях скупчення російських військових та їхньої техніки, складах боєприпасів та паливо-мастильних складах.

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