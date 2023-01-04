Генштаб ЗСУ підтвердив удар в Токмаку і повідомив про 17 нових уражень противника

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по місцю зосередження російських військ в Токмаку Запорізької області 3 січня, а також повідомив про 17 авіаударів по зосередженню противника сьогодні.

«Підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими», – йдеться у вечірньому зведенні.

За даними штабу, сьогодні українська авіація протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження російських окупантів, а також 4 удари по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу здійснили вогневе ураження пункту управління, 2 районів зосередження живої сили і військової техніки та складу боєприпасів ворога», – додають українські військові.

Напередодні у соцмережах повідомлялося, що в окупованому Токмаку пролунали вибухи в ніч на 3 січня, внаслідок яких російські окупанти зазнали втрат. Проте офіційно російська сторона про цей удар та свої втрати не повідомляла.

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У ЗСУ стверджують, що регулярно завдають ударів по місцях скупчення російських військових та їхньої техніки, складах боєприпасів та паливо-мастильних складах.