Росія озвучила причину загибелі військових у Макіївці. У ЗСУ відреагували

У Збройних силах України відреагували на заяву Міноборони РФ про те, що причиною загибелі російських військ у Макіївці стали увімкнені мобільні телефони.



«Використовувати телефони з геолокацією – це помилка. Але ця версія є дещо смішною, бо розміщувати великі партії новомобілізованих у великих приміщеннях, які не пристосовані для укриття у разі небезпеки, – це слабка відмазка. Це помилка і вони зараз займаються питанням – хто винен. Головна причина в тому, що вони не змогли потай розмістити особовий склад, чим ми скористалися, дорозвідавши і знищили ціль», – сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

За його словами, такі удари є постійними, але випадок Макіївки є показовим.

«Щодоби наші високоточні системи озброєння типу HIMARS, MLRS, особливо вночі, полюють на всі ці об'єкти (скупчення особового складу, техніки, артилерійські склади, склади з паливом – ред.) і досягли унікальної снайперської точності – коли одна ракета вражає одну ціль. Ворог це добре знає, приклад Макіївки просто показовий, але таке відбувається постійно», – зазначив Череватий.

4 січня представник ЗС РФ генерал-лейтенант Сергій Севрюков заявив, що основна причина загибелі військових у Макіївці – використання телефонів, які змогли зафіксувати українські війська.

Про удар по Макіївці першими повідомили російські пропагандистські канали. Зокрема, російський провоєнний канал «Царьград» повідомив, що в місцевих чатах кількість загиблих оцінюють «сотнями людей». Проросійський канал «Оперативные сводки» повідомив про 500 загиблих. Згодом Міноборони Росії визнало удар у Макіївці і повідомило про загибель 63 військових. Потім повідомили про 89 загиблих.

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Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України 1 січня повідомило про кілька сотень загиблих російських військових в Макіївці. За даними управління, російських військових і мобілізованих завезли до будівлі Політехнічного училища №19, у результаті «необережного поводження з нагрівальними приладами», нехтуванням заходів безпеки, курінням у невстановленому місці», загинули 400 людей.

2 січня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження російських військових в окупованій Макіївці на Донеччині. За попередніми даними штабу, в Макіївці знищено та пошкоджено до 10 одиниць російської військової техніки. Але точних даних про втрати у живій силі противника у Генштабі ЗСУ не назвали.