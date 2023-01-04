У СБУ підтвердили відкриття провадження щодо телеведучої Панченко

Служба безпеки України підтвердила відкриття кримінального провадження стосовно однієї з колишніх ведучих телеканалів підозрюваного у держзраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

У повідомленні відомства прізвища телеведучої не називають, але до повідомлення долучили фото Діани Панченко.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).



За даними слідства, проросійські сюжети цієї журналістки маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах РФ.

«Серед іншого, мова йде про створений нею нібито документальний фільм про зруйнований росіянами Маріуполь, в якому, на думку слідчих, використовуються пропагандистські наративи ворога», – додають в СБУ.\

Наразі тривають необхідні слідчо-оперативні заходи, призначені відповідні експертизи.

Раніше 4 січня народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин повідомив, що Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження щодо телеведучої Діани Панченко.

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21 грудня Ярослав Юрчишин повідомляв про свій запит до СБУ щодо Панченко. Він був пов’язаний із репортажем медійниці з окупованих українських територій, зокрема, Донецька та Маріуполя, у якому жителі цих міст «виправдовують російську агресію».

Діана Панченко раніше працювала в Україні на каналах, пов’язаних із Віктором Медведчуком. За даними медіа, вона виїхала з країни в серпні 2022 року. Наразі Панченко не коментувала дані щодо розслідування проти себе.