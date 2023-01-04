СБУ почала розслідування щодо телеведучої Панченко за виправдовування російської агресії – Юрчишин

Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження щодо телеведучої Діани Панченко, повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин 4 січня.

Він оприлюднив фото відповіді на свій запит від СБУ. Згідно з текстом, її управління в Донецькій та Луганській областях здійснює розслідування за статтею про «виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України».

«У грудні я подав депутатські звернення до СБУ та ГПУ щодо її матеріалу, який порушує нацбезпеку України та виправдовує російську агресію. Відповідь маємо. 2023-й рік розпочинаємо результативно», – прокоментував він.

Служба безпеки України наразі не заявляла про розслідування зі свого боку.

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21 грудня Юрчишин повідомляв про свій запит до СБУ щодо Панченко. Він був пов’язаний із репортажем медійниці з окупованих українських територій, зокрема, Донецька та Маріуполя, у якому жителі цих міст «виправдовують російську агресію».

Діана Панченко раніше працювала в Україні на каналах, пов’язаних із Віктором Медведчуком. За даними медіа, вона виїхала з країни в серпні 2022 року. Наразі Панченко не коментувала дані щодо розслідування проти себе.