ISW прокоментував слабку реакцію Росії на останній пакет військової допомоги Україні від США

Реакція російських спікерів на останній пакет військової підтримки США для України свідчить про вибірковість російської пропаганди, вважає американський Інститут дослідження війни. Про це йдеться в останньому звіті від 6 січня.

«Російські офіційні особи та військові блогери здебільшого не відреагували на заяву США про нову військову допомогу Україні на понад 3,75 мільярда доларів, що ще більше підкреслює, що Кремль та російський інформаційний простір вибірково обирають, коли зобразити військову допомогу Заходу як ескалацію», – вважають аналітики.

Інститут вказав на те, що публічні діячі в Росії майже не зреагували на надання Україні артилерійських систем, ракет і боєприпасів. При цьому Кремль заявляв про «ескалацію», коли Вашингтон зобов’язався передати Україні системи Patriot для протиповітряної оборони.

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На думку дослідників ISW, це підтверджує їхню попередню оцінку, за якою Москва «більше переймається своїми інформаційними операціями та впливом, який військова допомога Заходу може мати на конкретні російські військові операції в Україні, ніж будь-якими конкретними системами озброєнь, червоними лініями чи ймовірними побоюваннями Росії щодо ймовірних наступальних дій України проти самої Російської Федерації з використанням західних систем».

«Кремль вибірково реагує на західні військові поставки та допомогу Україні, щоб підтримати інформаційні операції, спрямовані на те, щоб представити Україну як таку, яка не має суверенітету, і послабити готовність Заходу надавати подальшу військову допомогу, розпалюючи побоювання російської ескалації», – йдеться в звіті.

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Інститут прогнозує, що російський інформаційний простір, швидше за все, зреагує на такий наступний пакет допомоги від Заходу, який, на їхню думку, можна буде використати в такій інформаційній операції, а не який перетинатиме так звані «червоні лінії» Кремля. Аналітики повторюють думку, що ці міркування варто врахувати в обговоренні західними країнами надання Україні танків, далекобійних систем та інших засобів.

6 січня в Пентагоні повідомили, що надають «найбільший за своїм обсягом пакет допомоги у сфері безпеки, який відображає нашу відданість підтримці України». Загальне фінансування пакету становить 3 мільярди 75 мільйонів доларів.

Згодом голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що до пакету увійдуть системи HIMARS, бронеавтомобілі MRAP, зенітні ракети Sea Sparrow, бойові машини піхоти M2 Bradley.