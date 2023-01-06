США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow – Politico

Сполучені Штати в наступному пакеті військової допомоги можуть вперше передати Україні зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow, пише Politico з посиланням на свої джерела.

За даними видання, Україна отримає ракети наземного базування з радіолокаційним наведенням, призначені для перехоплення літаків чи крилатих ракет. Співрозмовники Politico кажуть, що військовим ЗСУ вдалося переобладнати свої зенітно-ракетні комплекси «Бук» радянського виробництва під пуски Sea Sparrow. Кількість ракет та їх точна модифікація наразі невідомі.

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Наземний варіант Sea Sparrow зараз має на озброєнні тільки Тайвань. Військово-морські сили США та близькі союзники використовують корабельну версію.

Також джерела Politico кажуть, що згода Штатів та Німеччини передати Україні бойові машини піхоти відкриває шлях до майбутніх поставок танків Abrams та Leopard.

RIM-7 Sea Sparrow («Морський горобець») – керована корабельна зенітна ракета малої дальності з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення, розроблена на початку 1960-х.

Характеристики Sea Sparrow:

Маса – близько 230 кілограм

Довжина – 3,64 метра

Діаметр – 0,203 м

Розмах крил – 1,02 м

Максимальна дальність стрільби – 20-30 кілометрів

Максимальна висота ураження – 15 240 м

Бойова частина – осколково-фугасна WDU-27/B

Маса БЛ – 40,5 кілограм

Раніше стало відомо, що Німеччина та Сполучені Штати планують поставити Україні бронетранспортери Marder та Bradley. Оголошення було оприлюднено після рішення Франції поставити Києву легкі танки та багатоцільові бронетранспортери Bastion.