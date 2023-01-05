Розвідка Британії розповіла про вплив ударів по аеродрому в Енгельсі на російську дальню авіацію

Росія, скоріш за все, перемістила свої літаки далекої дії з аеродрому в Енгельсі, але все ще може їх використовувати, заявляє розвідка Великої Британії.

Британське Міністерство оборони вказує на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова від 27 грудня, за якою Росія перемістила свої літаки дальньої авіації – бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3 – на Далекий схід Росії.

Це сталося після ударів по Енгельсу 5 і 26 грудня.

«Росія, ймовірно, відповіла на інциденти, здійснивши загальне розпорошення літаків дальньої авіації, особливо на аеродроми, розташовані далі від України», – йдеться в зведенні Міноборони.

При цьому ці літаки все ще можуть випускати крилаті ракети в бік України, адже їхній діапазон дії становить 5 тисяч кілометрів на додачу до дальності польоту самих бомбардувальників.

«Втім, робота з різних локацій посилить тиск на технічне обслуговування та ще більше виснажить обмежені польотні години, доступні на цих дедалі старіших літаках», – зазначає розвідка.

26 грудня в Міністерстві оборони Росії підтвердили повідомлення щодо вибухів на військовому аеродромі в місті Енгельс, де базуються російські стратегічні бомбардувальники.

Як стверджувало відомство, засоби протиповітряної оборони нібито збили на малій висоті український безпілотник. Внаслідок падіння його уламків троє російських військових загинули, авіатехніка не постраждала, заявили у міністерстві.

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Крім того, 5 грудня стало відомо про вибухи на аеродромі стратегічної авіації в Енгельсі та авіабазі Дягілєво на околиці Рязані в Росії. У Дягілєво, що за 500 кілометрів від лінії фронту, дислоковані літаки-заправники Іл-76, розміщується 43-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу, пілотів дальньої авіації.

Міністерство оборони Росії звинуватило в ударі Україну.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат згодом заявив, що вибухи на російському військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області Росії є наслідком російської агресії проти України.

Водночас українська сторона прямо не коментує свою причетність до вибухів у Росії.