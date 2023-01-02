Розвідка слідкує за переміщеннями носіїв ядерної зброї Росії – Скібіцький

Воєнна розвідка України постійно слідкує за переміщенням тактичної і стратегічної зброї Росії, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, передає пресслужба відомства 2 січня.

«По-перше, ми знаємо усі місця зберігання. По-друге, ми знаємо кількість і розміщення носіїв ядерної зброї саме тактичного рівня. Ми постійно відслідковуємо всі переміщення всіх носіїв», – сказав він.

Крім того, ГУР слідкує за заходами, яке може здійснювати 12-те Головне управління Міноборони Росії – саме це відомство відповідає за підготовку і доставку ядерних зарядів до зброї, пояснив Скібіцький.

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«Тобто ми знаємо всі процедурні питання. Через це ГУР МО України постійно тримає на контролі саме ядерну складову збройних сил Росії», – додав представник розвідки.

Американський Інститут вивчення війни в грудні заявив, що ядерна риторика Москви нікуди не ділася, а Кремль продовжує озвучувати наратив, що ядерний потенціал є «головним гарантом російського суверенітету та територіальної цілісності». Водночас наразі немає свідчень про «підвищену готовність Росії застосувати ядерну зброю», повідомляє ISW.