«Чудовий різдвяний подарунок для України» – Зеленський про новий пакет допомоги США

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за новий пакет військової допомоги на суму понад 3 мільярди доларів.

«Я вітаю американський пакет оборонної допомоги. Дякую президентові США за абсолютно нове озброєння, включно з транспортними засобами Bradley, зенітними ракетами. Це зміцнить українську армію на полі бою. Чудовий різдвяний подарунок для України! Разом з американцями ми наближаємося до спільної перемоги!» – написав глава української держави у твітері.

Раніше 6 січня в Пентагоні повідомили, що надають «найбільший за своїм обсягом пакет допомоги у сфері безпеки, який відображає нашу відданість підтримці України».

Загальне фінансування пакету становить 3 мільярди 75 мільйонів доларів, у тому числі 2,85 мільярда в межах Presidential Drawdown (виділення зброї з ресурсів Пентагону за повноваженнями президента США), а також 225 мільйонів за програмою зарубіжного військового фінансування для модернізації ЗСУ.