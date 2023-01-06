Російські війська не припиняли атаки в день «перемирʼя» – Гайдай

Російські війська не припиняли атаки 6 січня, попри оголошене ними ж «Різдвяне перемирʼя», повідомив в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Як були обстріли, так вони й лишаються, як були спроби атакувати наші позиції – так вони й лишаються, – сказав Гайдай. – Думаю, завтра Генштаб озвучить кількість обстрілів і штурмів, які відбулися».

На думку голови Луганської ОВА, мотивацією Росії в оголошенні так званого Різдвяного перемирʼя була потреба в операційній паузі та прагнення використати у пропаганді тезу про віроломність України, яка веде бойові дії у день великого релігійне свята.

5 січня президент РФ Володимир Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню. У міністерстві оборони Росії повідомили, що військам віддано вказівку дотримуватися з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режиму припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.

В Україні назвали ідею Путіна «лицемірством». Президент Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін сподівається використати так зване «перемирʼя», щоб краще підготуватися до продовження війни.

Президент США Джо Байден також відзначив 5 січня, що наказ лідера РФ Володимира Путіна про припинення вогню в Україні на Різдво за юліанським календарем є лише спробою знайти паузу для російських військових зусиль.