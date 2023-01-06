Президент Євроради назвав «фальшивим і лицемірним» намір Кремля щодо «припинення вогню»

Президент Європейської Ради Шарль Мішель прокоментував заяви Росії щодо 36-годинного припинення вогню 6 січня.

Мішель вказав на те, що Кремль є агресором у повномасштабній війні проти України, а єдиним «серйозним способом» відновлення миру є виведення російських військ.

«Оголошення про одностороннє припинення вогню є таким же фальшивим і лицемірним, як і незаконні і гротескні анексії та супутні референдуми», – заявив президент Європейської ради.

Президент України Володимир Зеленський напередодні висловив думку, що російський лідер Володимир Путін сподівається використати так зване «перемирʼя», щоб краще підготуватися до продовження війни.

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Раніше аналогічну з Зеленським оцінку ідей Путіна дали інші представники його адміністрації, а також президент США Джо Байден.

Раніше 5 січня президент РФ Володимир Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню. У міністерстві оборони Росії повідомили, що військам віддано вказівку дотримуватися з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режиму припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.