Зеленський у Києві зустрівся з сенаторами США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Комітету з питань збройних сил Сенату США Джеком Рідом та членом цього Комітету сенатором Ангусом Кінгом, які перебувають з візитом у Києві.



Як повідомляє Офіс президента, у ході зустрічі Зеленський подякував сенаторам за допомогу Україні, розповів про поточну ситуацію на фронті та ризики можливої ескалації.

«Дякую насамперед за допомогу нашим військовим. Вона справді відчувається. Сполучені Штати є лідером у цьому надзвичайно важливому питанні. Це наближає нашу перемогу», – сказав Зеленський.



Президент України відзначив, що оцінює російську пропозицію щодо «припинення вогню» як маніпуляцію, за якою агресор намагається приховати свої справжні воєнні плани та наміри.



Він також поінформував Джека Ріда та Ангуса Кінга про ключові потреби України в озброєнні та військовій техніці, наголосивши на необхідності подальшого нарощування оборонної допомоги, що сприятиме наближенню перемоги над російським агресором.

Контрольована демократами Палата представників США 23 грудня минулого року ухвалила законопроект про витрати в розмірі 1,7 трильйона доларів, включаючи 45 мільярдів доларів допомоги Україні.

Станом на грудень Сполучені Штати надали Україні допомоги на приблизно 21,2 мільярда доларів США з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.