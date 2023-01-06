Єрмак повідомив, що саме США нададуть у новому пакеті військової допомоги на суму 3 мільярди доларів

Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 3 мільярди доларів, підтвердив увечері 6 січня голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«До пакету увійшли смаколики HIMARS; (бронеавтомобілі) MRAP; зенітні ракети Sea Sparrow; також (бойові машини піхоти) M2 Bradley», – вказав чиновник.

Також він додав, що Міністерство фінансів США «запровадило нові санкції проти осіб, повʼязаних з іранським виробником дронів, які були використані у війні в Україні, а також проти директора ключової організації, відповідальної за нагляд за іранськими програмами балістичних ракет».

Єрмак висловив переконання, що «переможний рік тільки починається».

Про можливість постачання Україні БМП Bradley раніше цього тижня заявив президент США Джо Байден. Також надання Україні броньованої техніки анонсували лідери Франції та Німеччини.