Війна РФ проти України. США запровадили санкції щодо громадян Ірану, причетних до розробки БПЛА

США запровадили санкції проти семи людей, причетних до іранських програм зі створення безпілотних літальних апаратів та балістичних ракет, які Росія використовує у війні проти України, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Іран підживлює війну Росії в Україні, надаючи технології БПЛА. Сьогодні Сполучені Штати запровадили санкції проти семи людей, причетних до іранських програм БПЛА та балістичних ракет – програм, які Москва використовує для ударів по критично важливій інфраструктурі України», – написав він у твіттері.

У Мінфіні США уточнили, що санкції потрапили шість керівників і членів правління компанії Qods Aviation Industries (QAI) – ключового іранського виробника оборонної техніки, відповідального за розробку та виробництво безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Також обмеження застосували щодо директора Організації аерокосмічної промисловості Ірану (AIO) – ключової організації, відповідальної за нагляд за програмами балістичних ракет Ірану.



«Ми продовжуватимемо використовувати всі наявні інструменти, щоб позбавити Путіна зброї, яку він використовує для ведення своєї варварської та неспровокованої війни проти України», – заявила міністр фінансів США Джанет Єллен. – «Залежність Кремля від постачальників, таких як Іран, свідчить про їхній відчай перед обличчям хороброго українського опору та успіху нашої глобальної коаліції у зриві ланцюгів поставок».

США не вперше застосовують санкції щодо Ірану через постачання озброєння Росії. Також через це санкції щодо Ірану застосував Євросоюз.

У листопаді Мінфін США запровадив санкції проти іранських компаній, відповідальних за розробку, виробництво та транспортування безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які Росія використовує у війні проти України.

Вашингтон також застосував санкції проти трьох російських організацій, пов’язаних із військовими відносинами Москви і Тегерану.

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Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

Спочатку в Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. Проте у листопаді міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але це нібито відбулося за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.