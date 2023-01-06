Американські сенатори розповіли про підсумки зустрічі із Зеленським

Голова Комітету з питань збройних сил Сенату США Джек Рід та членом цього Комітету сенатор Ангус Кінг прибули із візитом до України 6 січня і провели зустрічі з дипломатами, енергетиками, військовими та Офісом президента. Про це вони заявили під час брифінгу у Києві.

За їхніми словами, до Америки повернуться із списком речей, яких нині Україна потребує найбільше. Його передадуть владі та бізнесу.

«Сьогодні ми займалися тим, чим зазвичай політики не займаються. А саме – ми слухали українських представників з енергетичного сектору, сектору оборони, військових, Офіс президента. Ми поспілкувалися і вийшли зі списком тих речей, які потрібні Україні вже зараз. І ми збираємося передати цей список нашому уряду і представникам приватного сектору, щоб мати змогу надалі працювати і надавати допомогу Україні», – заявив сенатор Ангус Кінг.

Сенатор-демократ Джек Рід додав, що найбільший акцент Володимир Зеленський зробив на необхідності систем протиповітряної оборони – сьогодні Україна потребує їх чи не найбільше.

«Президент Зеленський наголосив, що потрібно більше систем протиповітряної оборони. Це те, чого Україна потребує найбільше. Також під час нашої розмови, він запевнив, що Україна готова боротися до кінця. І це та впевненість, з якою ми повернемося в Америку. Це дуже важливо для розуміння намірів України та її уряду», – зазначив сенатор від Демократичної партії Джек Рід.

Також обоє сенаторів підтвердили, що у новому пакеті військової допомоги від США Україна отримає бойові машини Bradley. Водночас їхню кількість не назвали. Відмовилися коментувати й інші пункти зі списку нового пакету допомоги.

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Раніше Офіс президента повідомив, що Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами Джеком Рідом та Ангусом Кінгом. У ході зустрічі він подякував сенаторам за допомогу Україні, розповів про поточну ситуацію на фронті та ризики можливої ескалації.