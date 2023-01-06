Пентагон уточнив зміст нового пакету військової допомоги Україні

Міністерство оборони США оприлюднило докладний список озброєння та боєприпасів, які будуть виділені в межах оголошеного 6 січня нового пакету оборонної допомоги України на суму понад 3 мільярди доларів. Про це повідомила в Пентагоні заступниця помічника міністра оборони США з питань росії, України і Євразії Лора Купер, інформує агенція «Укрінформ».

«Сьогодні ми оголошуємо найбільший за своїм обсягом пакет допомоги у сфері безпеки, який відображає нашу відданість підтримці України», – зауважила Купер.

За її словами, США у новому транші виділяють Україні 50 БМП Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 тисячами 25-міліметрових набоїв у комплекті; 100 бронетранспортерів M113; 55 броньованих автівок MRAP; 138 транспортерів HMMWV. Крім того, в Україну буде відправлено 18 самохідних гаубиць калібру 155 міліметрів, 60 тисяч снарядів до них, а також 18 машин підвезення боєприпасів. Окремо буде надано 500 високоточних 155-міліметрових снарядів та 1200 боєприпасів дистанційного мінування.

Пакет також включає 36 буксируваних гаубиць калібру 105 міліметрів та 95 тисяч снарядів до них. Крім того, США нададуть 10 тисяч мінометних снарядів калібру 120 мм, додаткові боєприпаси для HIMARS; протиповітряні ракети RIM-7; 4 тисячі авіаційних ракет Zuni та 2 тисячі протитанкових ракет.

До нового пакету допомоги, крім того, увійдуть снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї; протипіхотні боєприпаси Claymore; прилади нічного бачення, оптика, запчастини та інше польове обладнання.

Загальне фінансування пакета становить 3 мільярди 75 мільйонів доларів, у тому числі 2,85 мільярда в межах Presidential Drawdown (виділення зброї з ресурсів Пентагону за повноваженнями президента США), а також 225 мільйонів за програмою зарубіжного військового фінансування для модернізації ЗСУ.

Раніше цього тижня президент США Джо Байден підвердив можливість постачання Україні БМП Bradley. Також надання Україні броньованої техніки анонсували лідери Франції та Німеччини.