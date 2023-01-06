Канцлер Німеччини запевнив Зеленського у продовженні підтримки у 2023 році

Уряд Німеччини продовжить підтримку України у 2023 році, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про зміст розмови повідомив речник федерального уряду.

«У 2022 році уряд Німеччини надав Україні підтримку на суму понад 12 мільярдів євро і продовжить цей курс у 2023 році», – йдеться в заяві речника Штеффена Гебештрайта.

«Канцлер підтвердив незламну солідарність з Україною перед обличчям розв’язаної агресії Російської Федерації», – йдеться у повідомленні. Обидва політичні лідери «обмінялися думками щодо політичної, військової та гуманітарної ситуації в Україні», сказав Гебештрайт.

Президент України поінформував канцлера Німеччини про останні атаки російських військових на критичну інфраструктуру та «подякував уряду Німеччини за рішення надати Україні батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot і бойові машини піхоти Marder».

У заяві йдеться, що Шольц і Зеленський домовилися продовжити діалог, «також з огляду на українські пропозиції щодо мирного врегулювання, і залишатися в тісному контакті».

Раніше Шольц вказував на той факт, що інші союзники по НАТО не надають важке озброєння. Міністр закордонних справ Анналена Бербок і віцеканцлер Роберт Габек 5 січня заявили про перспективу нових військових постачань для України.

Зокрема, Габек пообіцяв швидке рішення уряду під час візиту до Норвегії. За його словами, поставки зброї будуть «адаптовані до вимог поля бою». За його словами, для уряду Німеччини завжди було два критерії ухвалення рішень із цього питання: єдність із партнерами та військова користь на полі бою. «Схоже, що це так і в цьому випадку. І тому федеральний уряд зараз швидко обговорить цю ситуацію, а потім ухвалить відповідні рішення», – сказав віцеканцлер.

Під час пресконференції зі своїм британським колегою в Лондоні Бербок попередила, що Німеччина та її союзники не повинні залишати жодних сумнівів у підтримці Києва та мають дивитися, де можлива додаткова військова підтримка.