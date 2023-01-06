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Зеленський привітав українців з Різдвом – у промові згадав про перемогу, козаків і чортів

«Це свято злагоди та єднання сім’ї. А всі ми разом – велика українська родина. Наша родина єдина як ніколи. У своїй мужності, незламності, взаємоповазі та взаємодопомозі. Єдина у своїй вірі в єдину перемогу»

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим, яке сьогодні починають святкувати християни за юліанським календарем.

«Це свято злагоди та єднання сім’ї. А всі ми разом – велика українська родина. І хоч би де ми перебували зараз – удома, на роботі, в окопі, в дорозі, в Україні чи за кордоном, – наша родина єдина як ніколи. У своїй мужності, незламності, взаємоповазі та взаємодопомозі. Єдина у своїй вірі в єдину перемогу», – сказав Зеленський у своєму зверненні.

Він каже, що кожен українець наближає її щодня, захищаючи свою землю, свою культуру, свої традиції та свою віру.

«Як це робили наші предки козаки – захисники віри й церкви Христової. І так, як це робили всі їхні нащадки та продовжувачі традицій нашого війська й нашого народу… Сьогодні духи наших предків допомагають нам кожного дня. Бити тих, хто прийшов на нашу землю. Ми живемо в особливі часи. І всі наші свята – особливі. На свята не можна вдягати темний або старий, поношений одяг, аби біда не приходила в дім. Але біда прийшла в наш дім 24 лютого 2022 року, тож із того часу ми не в білих одежах і б’ємось із чорними силами», – розповів президент України.

«У святий день не можна прибирати й виносити з дому сміття, але ми б’ємося з чортами й виносимо сміття з нашого дому понад 300 днів поспіль. Заборонено шити й в'язати, але ми плетемо маскувальні сітки та шиємо бронежилети, долаючи зло. В ці дні наші предки не ходили на полювання, але ми б’ємось, аби не стати здобиччю й перемогти звіра. Це бачить Бог. Це бачить світ», – додав Зеленський.

Різдво 7 січня відзначають за юліанським календарем. Ввечері 6 січня християни проводять Святвечір.

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