Епіфаній у Лаврі. Вперше в історії ПЦУ проводить богослужіння на Різдво у Києво-Печерській лаврі 

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній проводить у свято Різдва Христового за юліанським календарем, 7 січня, богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

В УПЦ (Московського патріархату) напередодні заявили, що під час дії воєнного стану договори оренди храмів на території Лаври продовжуються автоматично до кінця війни, і пригрозили кримінальною відповідальністю за допуск предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія на територію святині.

Це стало можливим після того, як держава повернула у свою власність два ключові храми Києво-Печерської лаври – Свято-Успенський собор і Трапезну церкву. Наразі невідомо, чи будуть ці храми передані в тривалу оренду ПЦУ.

Поліція Києва несе посилену службу по периметру Києво-Печерської лаври та безпосередньо на території Верхньої лаври, повідомляв напередодні очільник Головного управління Національної поліції у Києві Іван Вигівський.

Порядок і безпеку забезпечують 3 тисячі правоохоронців.

Як на це реагуватиме УПЦ (МП), митрополит Павло (Лебідь)? Як на це реагуватимуть у Москві?

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