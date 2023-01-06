У Мінкультури розповіли, як ПЦУ отримала дозвіл на богослужіння в головному соборі Лаври

У Міністерстві культури та інформаційної політики України розповіли подробиці отримання дозволу Православною церквою України (ПЦУ) на проведення богослужіння 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.



Як повідомляє пресслужба міністерства, питання щодо проведення богослужіння в головному соборі київської Лаври обговорювалося 5 січня.



«Під час засідання членом комісії від монастиря О. Кононець було задано питання в.о. генерального директора заповідника Руднику Олександру щодо наявності запитів від ПЦУ та дозволу на проведення богослужінь в Успенському соборі. На що Рудник відповів, що станом на 11:41 05.01.2023. запитів і розпоряджень щодо проведення богослужінь ПЦУ не надходило. Водночас в другій половині дня 5 січня 2023 року надійшло звернення від Управління Київської митрополії ПЦУ про проведення богослужінь в Успенському соборі 7 січня 2023 року», – йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, після розгляду звернення заповідник надав дозвіл на проведення богослужінь 7 січня 2023 року в Успенському соборі та уклав відповідну угоду з ПЦУ.

Напередодні у Православній церкві України повідомили, що предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить у свято Різдва Христового за юліанським календарем, 7 січня, богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що 5 січня завершилася передача Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської лаври від Української православної церкви (Московського патріархату) в користування держави.

3 грудня СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).

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Восени СБУ розпочала проводити обшуки на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення в колабораційній діяльності на адресу деяких священників називали «недоведеними та безпідставними».