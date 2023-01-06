Агітаційні листівки Медведчука і російські прапори: СБУ завершила обшуки в кількох єпархіях УПЦ (МП)

Служба безпеки України повідомила про завершення контррозвідувальних заходів на об’єктах Української православної церкви (Московського патріархату) в Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях. Про це відомство повідомило 6 січня.

За повідомленням, на території церков знайшли «бібліотеки з прокремлівською літературою, агітаційні листівки заборонених в Україні політичних партій і російську символіку».

Секретарю Кіровоградської єпархії повідомили про підозру за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань.

«Крім того, на території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадського на Херсонщині виявлено колишні склади з майном окупаційних угруповань РФ. Встановлено, що загарбники облаштували їх за сприяння настоятеля церкви протоієрея Анатолія Корнєва. Він налагодив контакт з керівництвом окупаційної адміністрації і був на прямому зв’язку з представниками ФСБ», – заявляє відомство.

Згаданий священнослужитель, за даними СБУ, втік на лівий берег Дніпра під час звільнення Херсона.

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«У результаті обшуків у приміщеннях Свято-Троїцького Межирицького монастиря на Рівненщині виявлено пропагандистські матеріали громадського об’єднання, яке очолює підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук», – йдеться в повідомленні.

Крім того, на Дніпропетровщині співробітники СБУ, за їх твердженням, зупинили автомобіль на виїзді з території місцевої єпархії, в якому знайшли брошур партії «ОПЗЖ» та «інших антиукраїнських матеріалів».

Всі виявлені матеріали передали на експертизу, після якої СБУ планує вжити інші процесуальні дії.

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Восени СБУ розпочала проводити обшуки на об’єктах УПЦ (МП) по всій Україні. У результаті слідчих дій, серед іншого, правоохоронці виявляли «велику кількість антиукраїнських матеріалів», а також документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

В УПЦ (МП) раніше закликали «не розпалювати внутрішню війну», а звинувачення у колабораційній діяльності на адресу деяких священників є «недоведеними та безпідставними».