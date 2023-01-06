У поліції розповіли, як готуються до богослужіння ПЦУ в Лаврі

Поліція готується до забезпечення правопорядку під час богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, сказав начальник головного управління Нацполіції в Києві Іван Вигівський.



«Поліція Києва готується до забезпечення правопорядку під час богослужіння в Успенському соборі Лаври...сама подія – історична. Буде залучено загалом близько 3000 правоохоронців, з них – майже 1700 поліцейських», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, «певна кількість» поліцейських буде нести службу по периметру Лаври і безпосередньо на території Верхньої Лаври, де розташований, серед іншого, Успенський собор.



«Наша задача – не допустити порушення правопорядку, провокацій будь-яких. Ми, звісно, готуємося до цього і готові. На даний час немає інформації про можливі провокації», – додав Вигівський.

Напередодні у Православній церкві України повідомили, що предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить у свято Різдва Христового за юліанським календарем, 7 січня, богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що 5 січня завершилася передача Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської лаври від Української православної церкви (Московського патріархату) в користування держави.