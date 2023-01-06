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Верещук попереджає про можливі російські «теракти в храмах» на окупованих територіях 7 січня

Про це Ірина Верещук заявила, звертаючись до жителів окупованих регіонів

Російські війська можуть вдатися до провокацій у храмах на окупованих територіях під час святкування Різдва за юліанським календарем 7 січня, заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 6 січня.

Про це вона заявила, звертаючись до жителів окупованих регіонів.

«Є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях. Закликаю громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць з великим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких», – написала Верещук у своєму Телеграмі.

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5 січня президент РФ Володимир Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з нагоди святкування Різдва за юліанським календарем. У міністерстві оборони Росії повідомили, що військам віддано вказівку дотримуватися з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режиму припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.

Представники української влади, а також західні партнери відреагували на цю ініціативу скептично. Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що Москва сподівається використати так зване «перемирʼя», щоб краще підготуватися до продовження війни.

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