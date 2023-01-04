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Буданов: Україна очікує найближчим часом відправлення американських Bradley

За його словами, бойові машини піхоти Bradley значно підвищать боєздатність українських підрозділів. Фото ілюстративне

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Україна очікує найближчим часом відправлення американських бойових машин піхоти (БМП) Bradley. Про це він заявив в інтерв'ю ABC News.

«Ми їх чекаємо, дуже чекаємо. Це значно підвищить боєздатність наших підрозділів», – сказав він.

Буданов подякував США (ABC News – американський новинний канал – ред.) за надану допомогу та закликав продовжувати підтримувати Україну.

«Я обіцяю, що (наступ – ред.) це не займе багато часу, і кожен платник податків у США зможе побачити, куди пішов кожен цент. Ми змінимо цей світ разом», – додав керівник ГУР.

Станом на грудень Сполучені Штати надали Україні військової допомоги на приблизно 21,2 мільярда доларів США з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

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