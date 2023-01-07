У Харкові зафіксовано два «прильоти» російських ракет, є постраждалий – Синєгубов

Пізно ввечері в суботу, 7 січня, російські війська атакували Харків, у місті лунали потужні вибухи, повідомив у телеграмі очільник ОВА Олег Синєгубов.

«Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову завдають ударів», – зазначив посадовець.

Водночас місцеві жителі в телеграм-каналах писали, що армія РФ веде обстріл із Бєлгородської області з комплексів С-300.

Повітряна тривога ввечері 7 січня була оголошена на сході України.

Станом на 23.37 зафіксовано два «прильоти» російських ракет у місті Мерефі на Харківщині.

«За попередньою інформацією, є один постраждалий. На місці працюють рятувальники», – уточнив Синєгубов у телеграмі.

У місцевих телеграм-каналах також інформували, що до семи вибухів пролунало в Краматорську та Краматорському районі Донецької області.

Ввечері в суботу, 7 січня в Запоріжжі також було чути серію потужних вибухів. Ймовірно, російські військові обстрілюють місто за допомогою касетних боєприпасів.

Раніше голова ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що під час масованої ракетної атаки російські війська завдали удару по Харкову. За попередніми даними, були прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах.

Вранці 29 грудня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Українські військові повідомили, що Росія випустила по Україні 69 ракет, 54 з них збили.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.