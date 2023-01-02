Радіо Свобода Weekly: «Ми обрали контрнаступ!» – Зеленський у зверненні до українців

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

«Українці – неймовірні» – Зеленський побажав у 2023 році перемоги

Президент України Володимир Зеленський у привітанні українців з Новим роком, побажавши одного – перемоги.

«Ми б’ємося й битимемося далі. Заради головного слова: «перемога». Вона точно буде. Ми йдемо до неї 311 днів. Віддали багато сил. Але в мить, коли здається, що ти вже не можеш іти далі, згадайте, що ми вже з вами пройшли. Я хочу сказати всім вам: українці, ви неймовірні! Погляньте, що ми зробили й що ми робимо», – сказав він у новорічному зверненні.

За його словами, 2022-й – це рік, коли Україна змінила світ, а світ відкрив Україну.

«Нам казали: капітуляція. Ми обрали контрнаступ! Нам казали йти на поступки та компроміси. Ми йдемо у Євросоюз і НАТО. Світ почув Україну. Світ відчув Україну. Світ побачив Україну. Українці дивують. Українцям аплодують. Українці надихають. Чи є щось, що може нас злякати? Ні. Чи є хтось, хто може нас зупинити? Ні. Бо ми всі – разом. Ось за що ми воюємо. Одне за одного», – наголосив президент.

Україна об’єднала ЄС, а українські воїни визначають нові стандарти НАТО – Зеленський у посланні до Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський 28 грудня, виступаючи з посланням у Верховній Раді, заявив, що Україна за 10 місяців «допомогла всім», зокрема об’єднала Європейський союз.

«Ми допомогли Заходу віднайти себе знову, повернутися на глобальну арену і відчути – наскільки Захід переважає. Ніхто на Заході вже не боїться і ніколи не буде боятися Росії. Ми допомогли Євросоюзу набути справжньої суб’єктності. Допомогли Європі відчути себе не кількома чемпіонатами з командами різного рівня, а однією сильною командою, яка разом з усім вільним світом бореться за цю важливу перемогу. Саме Україна об’єднала Європейський союз. Виявилося, що це можливо! І тепер Європа захищає себе. Європа долає кризи. І це – попри колосальні ресурси, кинуті Росією на те, щоб зламати наш континент», – сказав глава держави.

Він також зауважив, що українські військові визначають нові стандарти НАТО. Повний текст послання Володимира Зеленського до Верховної Ради за лінком

«Надали детальні докази». Україна ініціювала процес виключення Росії з Радбезу і ООН в цілому

Україна ініціювала процес, спрямований на виключення Росії з Ради безпеки ООН і організації загалом, повідомив керівник МЗС Дмитро Кулеба.

«Росія – узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН. Сьогодні ми зробили важливий крок… Ми заявили на офіційному рівні свою детальну та аргументовану позицію, чому перебування Росії в Радбезі ООН та в організації загалом – нелегітимне. Ми надали детальні докази того, як 31 рік тому російська делегація, по суті, просто окупувала крісло СРСР в РБ ООН – держави, яка на той момент припинила своє існування – без жодних статутних підстав на це. Зґвалтування Статуту відбулося на основі... простої зміни табличок «СРСР» на «Російська Федерація», – зазначив Кулеба.

За словами міністра, це грубе порушення пункту 2 Статті 4 Статуту ООН, який «чітко визначає єдину легітимну процедуру набуття членства в Організації». Більше про це тут

Бої за південь. Як ЗСУ звільняли Миколаївщину і Херсонщину

Із серпня до листопада в районі Любомирівка, Тернові Поди, Шмідтове на Миколаївщині тривали бої між ЗСУ і російськими військовими. В одному з сіл були позиції ЗСУ, в іншому – закріпилися окупанти. В полях і посадках досі стоїть знищена техніка, а в лісосмугах – останки російських військових.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» побували в місцях запеклих боїв на півдні України. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

У КСУ роз’яснили своє рішення у справі щодо перейменування УПЦ (МП)

У Конституційному суді України наголошують, що рішення КСУ у справі щодо назв релігійних організацій не впливає на застосування відповідного закону, як його застосовувати – це компетенція органів виконавчої влади.

Конституційний суд України 27 грудня визнав конституційними зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації», які зобов’язують релігійні організації повністю відображати належність до релігійного об’єднання, керівний центр якого розташований за межами держави.

Після цього в Українській православній церкві (Московського патріархату) заявили, що рішення Конституційного суду їх не стосується і що законних підстав для зміни назви релігійних організацій, що належать до УПЦ, немає. Детальніше за лінком

78% українців вважають, що держава має втрутитися у діяльність УПЦ (МП), з них більшість за заборону – КМІС

78% українців вважають, що держава тією чи іншою мірою має втрутитися у діяльність Української православної церкви (Московського патріархату), серед них 54% вважають, що ця релігійна установа має бути повністю забороненою в Україні – свідчать результати опитування, проведеного 4–27 грудня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

За результатами дослідження, ще 24% підтримують підхід, який не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду, лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити і не слід втручатися у справи УПЦ (МП), а варто розслідувати лише деякі можливі випадки правопорушень. Більше про це тут

Що чекає Росію після поразки у війні з Україною?

Як Росія прийшла до війни? Що чекає РФ у майбутньому? Яким буде діалог між українцями та росіянами після війни і хто такі «хороші росіяни»​? Ми запитали про це у самих росіян. Текстова публікація тут

«Корінна російська людина». Чи варто усувати ім’я Чайковського з назви Національної музичної академії?

В Україні спалахнули жваві дискусії щодо того, чи усувати ім’я російського композитора Петра Чайковського з назви Національної музичної академії України у Києві (колишньої Консерваторії).

Студенти НМАУ виступають за перейменування – усунення імені Чайковського, проте збори викладацького складу академії, що відбулися 26 грудня, вирішили залишити ім’я композитора.

Між тим, уряд наполягає, що ім’я Чайковського усунути треба, бо він є знаряддям імперської політики нинішнього Кремля. Сам композитор вважав себе саме російським композитором і росіянином, незважаючи на часткове українське походження і українські мотиви в його музичній творчості. Читайте про це за лінком

Окупанти випустили в’язнів буцегарні в Херсоні. Скільки їх досі на волі?

У Херсонському слідчому ізоляторі утримували ув’язнених, які продовжували перебувати в цих стінах і після окупації Росією міста. Але незадовго перед звільненням Херсону окупаційна влада відчинила перед ними двері і в’язні потрапили на свободу.

Через тиждень після того, як їх випустили окупанти, проєкту Радіо Свобода «Схеми» вдалось поговорити з ув’язненими українцями. Текстова публікація тут

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