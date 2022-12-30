У Краматорську демонтували пам’ятник Пушкіну

У Краматорську на Донеччині демонтували пам'ятник російському поету Олександрові Пушкіну. Про це 30 грудня повідомив у фейсбуці міський голова Олександр Гончаренко, опублікувавши фото знесення.

«Тут місце для своїх героїв, своєї культури та історії. Це не боротьба з пам’ятниками, це боротьба України за життя. Українське – в Україні», – написав Гончаренко.

У коментарі Суспільному очільник Краматорської міської військової адміністрації повідомив, що на демонтаж витратили з місцевого бюджету дві-три тисячі гривень.

За словами Гончаренка, погруддя тимчасово зберігатимуть на території одного з комунальних підприємств міста, а його подальша доля вирішуватиметься пізніше.

«Може, продамо, як пам’ятник Леніну цьогоріч – він зберігався протягом семи років на базі одного з комунальних підприємств, може, залишимо. Після перемоги вирішимо», – сказав міський голова.

Після повномасштабного нападу Росії на Україну в багатьох українських містах почали проводити так звану «дерусифікацію» – зокрема, перейменовувати назви вулиць, пов’язані з країною-агресором.

Крім того, Україною котиться хвиля знесень пам’ятників, зокрема, російському поету Олександру Пушкіну, через що виник термін «пушкінопад» – за аналогією з «ленінопадом», який був після Революції гідності.