МКІП: Національна музакадемія затягує з виключенням імені Чайковського з назви

Колектив київської Національної музичної академії вирішив відкласти питання про виключення імені композитора Петра Чайковського з її назви, таке рішення ухвалили напередодні під час зборів трудового колективу навчального закладу, повідомило Міністерство культури й інформаційної політики 27 грудня.

«Ми розчаровані тим, що трудовий колектив Національної музичної академії України, збори якого відбулися у Києві, вважає, що потрібно ще далі розбиратися, чи варто забирати ім’я Петра Ілліча Чайковського з назви провідного музичного вищого навчального закладу України, чи ще треба деякий час це питання вивчати», – цитує пресслужба МКІП слова міністра Олександра Ткаченка.

У МКІП наголосили, що фактично Національна музакадемія не врахувала рекомендації профільного комітету Верховної Ради, Експертної ради з питань подолання наслідків русифікації і тоталітаризму при Міністерстві культури та інформаційної політики України, а також рекомендації щодо Чайковського, розповсюджені Українським інститутом національної пам’яті (УІНП).

За словами Ткаченка, це відбувається в той час, коли всі українські театри відмовилися виконувати твори Чайковського, а президент Росії Володимир Путін відкрито говорить, що це його культурне знаряддя.

«Питання навіть не в тому, чиє ім’я має носити цей заклад, це питання маркерів, якими ми позначаємо свій освітній і культурний простір», – сказав міністр.

У консерваторії заяву наразі не коментували.

У липні Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики рекомендувала відмовитися від імені Чайковського в назві київської Національної музичної академії.

Раніше Вчена рада закладу звернулася з проханням до влади не змінювати назву музакадемії. Представники закладу заявили про «високу честь» для музакадемії «нести ім’я українського композитора Петра Ілліча Чайковського, який є одним із засновників Київської консерваторії, творчість якого належить світовому мистецтву та складає невід’ємну частину історії культури і духовної спадщини України».

Водночас студенти і випускники Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського виступили з відкритим листом за перейменування навчального закладу, бо, на їхню думку, «Чайковський – символ російської культури», а світова музична спільнота вважає його російським композитором.