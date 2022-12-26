У Дніпрі демонтували пам’ятники Горькому і Чкалову – фото

У Дніпрі 26 грудня демонтували пам’ятники російському письменнику Максиму Горькому і радянському льотчику Валерію Чкалову.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, комунальники зняли їх із постаментів за допомогою спецтехніки. Їх зберігатимуть на території одного з комунальних підприємств.

Раніше в Дніпрі місцева влада вирішила демонтувати близько десятка знакових пам’ятників, пов’язаних з історією і культурою Росії чи СРСР.

Зокрема, 16 грудня у місті зняли пам’ятники Олександрові Пушкіну та Володі Дубініну.

16 листопада в Дніпрі проспект Пушкіна перейменували на Лесі Українки. Тоді ж у міськраді ухвалили рішення про заміну пам’ятника на цьому проспекті.

У травні в Дніпрі демонтували пам’ятник комсомольцям, встановлений на Соборній площі міста, а також стелу «Площа Жукова» на проспекті Героїв та ще кілька об’єктів.