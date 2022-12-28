В Одесі пізно ввечері почали демонтаж пам’ятника Катерині II

Пізно ввечері 28 грудня розпочався демонтаж пам’ятника Катерині II в Одесі. Це випливає із повідомлення і прикріпленого відео на сторінці заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

«Одеса. Почали», – підписав допис Тимошенко.

На прикріпленому відео чоловіки, які займаються демонтажем, від’єднують елементи пам’ятника від постаменту і вантажать їх у автомобіль.

Про те, що пам’ятник збираються прибрати, стало відомо вранці з повідомлень місцевих ЗМІ, коли робітники почали розбирати дерев’яне огородження навколо. В Одеській міськраді повідомили, що пам’ятник Катерині II після після демонтажу передадуть до художнього музею.

Раніше в Одесі пройшло голосування щодо пам’ятника Катерині II. Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам’ятника. Згодом рішення підтримав виконавчий комітет міської ради.

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Президент країни-агресора Росії Володимир Путін, виступаючи на Валдайському форумі 27 жовтня, повторив російський міф про Катерину ІІ як «засновницю Одеси», заявивши, що «націоналісти не наважуються» знести її монумент у місті. Також він фактично заперечив суверенітет України.

Історики кажуть, що Одеса насправді була заснована ще на початку 15-го століття за часів Великого Князівства Литовського (ВКЛ). Монумент, про який згадав Путін, називається пам’ятником «засновникам Одеси», а не Катерині як такій, хоча саме її кам’яна статуя є центральною фігурою монумента.