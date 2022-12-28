В Одесі почали демонтаж пам’ятника Катерині ІІ – ЗМІ

В Одесі почали демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині Другій. Про це повідомляє місцеве видання «Думская» та «Суспільне. Одеса».

За даними медіа, демонтаж розпочався сьогодні рано вранці. Роботи розпочали з розбору дерев’яного огородження навколо пам’ятника

На місці перебуває велика кількість охорони.

30 листопада міськрада Одеси підтримала демонтаж пам’ятників російському воєначальнику Олександру Суворову та «Засновникам Одеси», більш відомого як пам’ятник російській імператриці Катерині Другій.

Раніше в Одесі пройшло голосування щодо пам’ятника Катерині II. Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам’ятника. Згодом рішення підтримав виконавчий комітет міської ради.

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Президент країни-агресора Росії Володимир Путін, виступаючи на Валдайському форумі 27 жовтня, повторив російський міф про Катерину ІІ як «засновницю Одеси», заявивши, що «націоналісти не наважуються» знести її монумент у місті. Також він фактично заперечив суверенітет України.

Історики кажуть, що Одеса насправді була заснована ще на початку 15-го століття за часів Великого Князівства Литовського (ВКЛ). Монумент, про який згадав Путін, називається пам’ятником «засновникам Одеси», а не Катерині як такій, хоча саме її кам'яна статуя є центральною фігурою монумента.

В українських містах залишається велика кількість памʼятників, повʼязаних з історією Російської імперії.