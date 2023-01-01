На окупованій Луганщині втекли зі зброєю вʼязні, завербовані до угруповання «Вагнера»

МВС Росії оголосило в розшук шістьох учасників так званої «приватної військової компанії Вагнера», які втекли з навчального табору в окупованій Росією частині Луганської області України. До прибуття в тренувальний центр вони перебували в увʼязненні в Росії. Фрагмент орієнтування опублікувало видання Donday, про появу орієнтувань пише також редакція 1rnd.ru.

Donday не публікує частину документа з іменами розшукуваних. У наведеному фрагменті зазначається, що засуджені втекли 21–22 грудня, серед них – киргизький та білоруський громадяни, троє громадян Узбекистану та один громадянин Росії. Вказується, що вони озброєні.

МВС інформацію для ЗМІ не коментувало. Кореспондентам 1rnd.ru там заявили, що не розкривають інформацію про розшукуваних. Видання 161.ru відповіді на запит також не отримало. Керівник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин на запит ЗМІ змістовно не відповів. За його словами, в анексованих українських містах і Росії «затримують чимало негідників», а затримання «озброєних людей» здійснюють «Росгвардія, міліція та служба безпеки ПВК».

Вʼязні російських колоній масово вербуються до «ПВК Вагнера» для участі у війні проти України. Їм обіцяють значні виплати та помилування після участі в боях. Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі у грудні повідомив, що, за оцінками Вашингтона, у ПВК можуть перебувати до 40 тисяч російських вʼязнів.

У багатьох випадках ідеться про людей, засуджених за насильницькі злочини, у тому числі бандитизм та вбивства. Ці люди отримують доступ до вогнепальної зброї та армійської техніки.

У грудні в Новошахтинську в Ростовській області був затриманий увʼязнений, який перебував у складі угруповання «Вагнера», перейшов російський кордон і відкрив вогонь по поліцейських. Він заявив, що заблукав і переплутав російських поліцейських із українськими військовими.