Пригожина назвали «людиною року» у номінації «організована злочинність та корупція»

Міжнародний Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) визнав близького до президента РФ Володимира Путіна засновника та спонсора російської приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, «людиною року» у номінації «організована злочинність та корупція».

«Євген Пригожин став цього року на своїй батьківщині найпомітнішим втіленням усього найтемнішого. За рівнем жорстокого насильства, цинізму та безкарності з ним мало хто може зрівнятися», – зазначили в організації.

OCCRP присуджує символічний титул «людина року» у номінації «організована злочинність та корупція» з 2012-го року. 2014-го року «переможцем» у ній став Володимир Путін.

«ПВК Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який бере участь у наземних операціях у Сирії, Африці та у війні проти України. Бійців компанії підозрюють у скоєнні численних військових злочинів, зокрема у позасудових стратах.

Навесні «ПВК Вагнера» та особисто Пригожин почали вербувати до своїх лав російських ув’язнених та відправляти їх на війну. Засуджені, які погоджуються взяти участь у бойових діях, мають пів року пробути на передовій, їм під загрозою розстрілу заборонено відступати та здаватись у полон. Тим, хто за пів року залишаться живими, обіцяють помилування.

За оцінками американської розвідки, зараз у бойових діях на території України беруть участь близько 40 тисяч російських в’язнів.