Росія: в Ростовській області імовірний дезертир обстріляв поліцейських із кулемета

Поліція Ростовської області розпочала розшук озброєного чоловіка у камуфляжі, який обстріляв поліцейських у місті Новошахтинськ, повідомляє державна агенція ТАСС із посиланням на обласне Головне управління МВС.

На поліцейських напали неподалік митного посту на виїзді з міста. За даними «112», поліція шукала зниклу жінку, коли з лісу вийшов чоловік у камуфляжі та став стріляти з ручного кулемета Калашнікова.

Baza, а також Mash пишуть, що, ймовірно, стріляв чоловік, який підозрюється в дезертирстві. За одними даними, нападник відкрив стрілянину по службовому автомобілю поліції, за іншими, перестрілка сталася в лісі. ТАСС повідомляє з посиланням на офіційні джерела, що поранено одного співробітника поліції. Mash пише, що поранень зазнали двоє поліцейських.

Через стрілянину в Новошахтинську закрили дитячі садки, а також виїзди з міста. Жителів закликали бути уважними та не виходити на вулицю.

Новошахтинськ – місто з населенням близько 100 тисяч людей, розташоване на кордоні з Луганською областю України, нині майже повністю контрольованою російськими військами.