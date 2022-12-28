Терехов «свідомо перейшов на українську» в інтерв’ю, з харків’янами іноді спілкується «слобожанською мовою»

Міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що свідомо перейшов на українську в інтерв’ю, однак із харків’янами іноді спілкується «слобожанською мовою».

«Так, це свідомий перехід, бо я казав те, що офіційно в інтерв’ю я буду спілкуватися виключно українською мовою. А те, що стосується моїх зустрічей із харків’янами, то ми розмовляємо на різних мовах, в тому числі українською, «слобожанською мовою». Тому я вважаю це правильним рішенням», – сказав Терехов.

На уточнююче запитання щодо «слобожанської мови», Терехов відповів, що «це такий собі слобожанський говір».

«Ви знаєте, що таке тремпель? Так, це вішак. Ще є дуже багато таких висловлювань, які присутні тільки на Слобожанщині, це такий собі слобожанський говір, будемо так казати», – зазначив мер Харкова.

2 грудня міський Харкова Ігор Терехов сплатив штраф через порушення мовного закону, бо звертався до харків’ян російською мовою. Про це повідомила заступниця міського голови Харкова Тетяна Чечетова-Терашвілі у відповіді на запит «Суспільне Харків».