«Укрпошта» знижує вартість доставки до Польщі на 75% з січня

Державний поштовий оператор «Укрпошта» 27 грудня заявив про зниження ціни на прискорену доставку до Польщі з початку січня.

«З 1 січня Укрпошта знижує вартість доставки EMS у Польщу на 75%. Враховуючи, скільки українців виїхало до Польщі з початку повномасштабного вторгнення, це має допомогти рідним підтримувати зв’язок не лише вербально», – заявили в компанії.

Згідно з повідомленням, знижені тарифи будуть діяти в тому числі для корпоративних клієнтів.

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«До прикладу: з січня EMS-відправлення вагою до 1 кілограма з України до Польщі коштуватиме всього 6 доларів США; вагою до 10 кг – близько 8,85 доларів, а до 20 кг – до 12,5 доларів», – пояснює перевізник.

«Укрпошта» вказала на те, що Пошта Польщі на початку жовтня знизила тарифи на EMS-відправлення до України на 75%.

Польща від початку повномасштабного російського вторгнення активно підтримує Україну, зокрема прийняла найбільше число біженців.