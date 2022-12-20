Вибух «подарунка» в Польщі. У ДСНС підтвердили відсторонення Бондара

У Державній службі з надзвичайних справ підтвердили, що заступника голови відомства Дмитра Бондара відсторонили через ситуацію з вибухом «подарунка» в Польщі.



«Інформація відповідає дійсності на час проведення слідства», – сказала керівниця відділу взаємодії із ЗМІ та комунікацій з громадськістю ДСНС Оксана Трухачова у коментарі Суспільному.



Раніше сьогодні про відсторонення Бондара повідомив очільник МВС Польщі Маріуш Камінський.

«Я отримав інформацію, що особа, відповідальна за передачу подарунка коменданту поліції Польщі генералу Шимчику, заступник голови ДСНС генерал Бондар відсторонений від посади. В Україні також відкрито кримінальне провадження у цій справі», – написав він у своєму твіттері.

Також перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін сьогодні повідомив, що українські правоохоронці відкрили провадження за фактом цього вибуху. За його словами, українські правоохоронці «перебувають на контакті з польською стороною для того, щоб забезпечити об'єктивність розслідування».

Міністерство внутрішніх справ Польщі 15 грудня повідомив, що у приміщенні головного офісу польської поліції у Варшаві вибухнув предмет, привезений з України. За повідомленням, вибух стався напередодні в приміщенні, суміжним із кабінетом головного коменданта поліції Польщі. Внаслідок нього комендант отримав «легкі ушкодження» і потрапив до лікарні. Крім того, легкі поранення отримав цивільний співробітник управління, якому госпіталізація не знадобилася.

Читайте також: Не можна вдавати, що війна в Україні тебе не стосується ‒ волонтерка з Польщі

Як стверджує польське МВС, вибух спричинив «один із подарунків, які комендант отримав під час робочого візиту в Україну 11-12 грудня, де він зустрівся з керівництвом української поліції та ДСНС». Предмет нібито подарував один із керівників українських правоохоронних служб.