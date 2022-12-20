Українські правоохоронці розслідують вибух «подарунка» в Польщі – МВС

Українські правоохоронці відкрили провадження за фактом вибуху в Головному управлінні поліції Польщі «подарунка з України». Про це в коментарі агентстві «Укрінформ» повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.



«Днями зареєстровано відповідне кримінальне провадження, в рамках якого відбувається досудове розслідування, опитуються особи», – сказав він.

За його словами, українські правоохоронці «перебувають на контакті з польською стороною для того, щоб забезпечити об'єктивність розслідування і винести відповідні уроки з тим, щоб подібні інциденти ніколи не траплялися».

Через цей інцидент міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський має зустрітися з українським колегою Денисом Монастирським. За його словами, ця зустріч має відбутися «найближчим часом».

Міністерство внутрішніх справ Польщі 15 грудня повідомив, що у приміщенні головного офісу польської поліції у Варшаві вибухнув предмет, привезений з України. За повідомленням, вибух стався напередодні в приміщенні, суміжним із кабінетом головного коменданта поліції Польщі. Внаслідок нього комендант отримав «легкі ушкодження» і потрапив до лікарні. Крім того, легкі поранення отримав цивільний співробітник управління, якому госпіталізація не знадобилася.

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Як стверджує польське МВС, вибух спричинив «один із подарунків, які комендант отримав під час робочого візиту в Україну 11-12 грудня, де він зустрівся з керівництвом української поліції та ДСНС». Предмет нібито подарував один із керівників українських правоохоронних служб.