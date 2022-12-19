Ситуація щодо «подарунка з України». Глава МВС Польщі заявив про зустріч з Монастирським «найближчим часом»

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський повідомив про зустріч «найближчим часом» з українським колегою Денисом Монастирським.

«У зв'язку із ситуацією навколо українського подарунку генералу Ярославу Шимчику, керівник МВС Денис Монастирський висловив готовність приїхати до Польщі і зустрітися зі мною. Зустріч відбудеться найближчим часом», – написав Камінський у твіттері.

Він також додав, що виключає відставку головнокомандувача поліції Польщі.

Українська сторона наразі про ю зустріч не повідомляє.

Міністерство внутрішніх справ Польщі 15 грудня повідомив, що у приміщенні головного офісу польської поліції у Варшаві вибухнув предмет, привезений з України. За повідомленням, вибух стався напередодні в приміщенні, суміжним із кабінетом головного коменданта поліції Польщі. Внаслідок нього комендант отримав «легкі ушкодження» і потрапив до лікарні. Крім того, легкі поранення отримав цивільний співробітник управління, якому госпіталізація не знадобилася.

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Як стверджує польське МВС, вибух спричинив «один із подарунків, які комендант отримав під час робочого візиту в Україну 11-12 грудня, де він зустрівся з керівництвом української поліції та ДСНС». Предмет нібито подарував один із керівників українських правоохоронних служб.

Публічних коментарів МВС або Міністерства закордонних справ України із цього приводу не було.