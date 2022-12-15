МВС Польщі повідомило про вибух «подарунка з України» в приміщенні головного управління поліції

У приміщенні головного офісу поліції Польщі у Варшаві вибухнув предмет, привезений з України, повідомило Міністерство внутрішніх справ країни 15 грудня.

За повідомленням, вибух стався напередодні в приміщенні, суміжним із кабінетом головного коменданта поліції Польщі. Внаслідок нього комендант отримав «легкі ушкодження» і потрапив до лікарні. Крім того, легкі поранення отримав цивільний співробітник управління, якому госпіталізація не знадобилася.

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Як стверджує польське МВС, вибух спричинив «один із подарунків, які комендант отримав під час робочого візиту в Україну 11-12 грудня, де він зустрівся з керівництвом української поліції та ДСНС». Предмет нібито подарував один із керівників українських правоохоронних служб.

Відомство додає, що звернулося до української сторони по роз’яснення. Справу розслідують прокуратура та «відповідні органи».

Публічних коментарів МВС або Міністерства закордонних справ України із цього приводу наразі немає.