На українсько-польському кордоні стартує проєкт «єЧерга»

У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Польщею 12 грудня почне функціонувати «Електронна черга перетину кордону» для вантажних транспортних засобів, повідомили у Державній прикордонній службі.

«єЧерга упорядкує та збільшить транспортний потік вантажних транспортних засобів. Перевізники зможуть планувати день і час прибуття до пропускного пункту, адже знатимуть, коли настане їх черга перетинати кордон. Це дозволить оптимізувати час, витрачений на перебування в черзі, та зменшити витрати на перевезення товарів. Користування електронною чергою безкоштовне», – повідомили у ДПСУ.

Щоб потрапити в «єЧергу», потрібно заздалегідь зареєструватися на сайті проєкту.

«Після реєстрації водій отримає повідомлення про приблизний час перетину польсько-українського кордону. Також для користувачів «єЧерги» працюватиме гаряча лінія за номером +38 (044) 334 4304», – розповіли прикордонники.

Раніше повідомлялося, що Україна і Польща обговорюють ідею запровадження спільного контролю на кордоні.