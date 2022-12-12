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Під час проведення робіт з розмінування на Донеччині загинуло троє піротехніків – ДСНС

У ДСНС зазначають, що ще двоє піротехніків поранені

Під час проведення робіт з розмінування у місті Костянтинівка Краматорського району Донецької області загинуло троє піротехніків, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Трагедія сталася 12 грудня, під час проведення робіт з розмінування у м. Костянтинівка Краматорського району. Там відбулася детонація вибухонебезпечного предмета, в результаті чого загинули начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Євген Сагайда 1998 р.н., начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 р.н., старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління Максим Лизя 1979 р.н.», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначають, що ще двоє піротехніків поранені.

10 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що через російське вторгнення розмінування потребують близько 170 тисяч квадратних кілометрів української території.

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