Під час проведення робіт з розмінування на Донеччині загинуло троє піротехніків – ДСНС

Під час проведення робіт з розмінування у місті Костянтинівка Краматорського району Донецької області загинуло троє піротехніків, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Трагедія сталася 12 грудня, під час проведення робіт з розмінування у м. Костянтинівка Краматорського району. Там відбулася детонація вибухонебезпечного предмета, в результаті чого загинули начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Євген Сагайда 1998 р.н., начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 р.н., старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління Максим Лизя 1979 р.н.», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначають, що ще двоє піротехніків поранені.

10 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що через російське вторгнення розмінування потребують близько 170 тисяч квадратних кілометрів української території.