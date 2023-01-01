Допомога Україні зі Швеції: благодійний автопарк та «гуманітарні фронти»

Великий автобус, пофарбований в хакі, припаркований біля церкви у Ґетеборзі. Багажні відділення відкриті: туди завантажують коробки з медичним обладнанням та гуманітарною допомогою. Це – пересувний шпиталь для українських «Госпітальєрів», який купили та обладнали волонтери у Швеції. Як волонтери у Швеції допомагають Україні та українським біженцям, читайте далі.

Благодійний автопарк для України

Пересувна медична амбулаторія – це дев'ятий автомобіль, який організація Help Ukraine Gothenburg придбала на пожертвування у Швеції та відправила до України, розповідає засновниця організації Катерина Благодир.

Раніше волонтери відправили українським медикам 7 автомобілів «швидкої допомоги» та пожежну машину, яку передали пожежникам у Миколаївській області.

Автомобілі, які їдуть в Україну, забиті гуманітарними вантажами: аптечки, турнікети, бандажі. Крім того, в Україну відправили 6 апаратів для діалізу та 100 дефібриляторів.

Скоро до України поїдуть ще чотири «швидких допомоги», які шведський уряд передав безкоштовно. Після обговорення серед локальних шведських політиків, «швидкі» передали організації Help Ukraine Gothenburg. За словами Катерини Благодир, така співпраця відбулася вперше, і це є ознакою великої довіри до українських волонтерів.

Машини везуть зі Швеції до кордону з Україною, там їх забирають українські волонтери. Власник транспортної компанії Тоні Ерікссон із Ґетеборга вже не раз переганяв волонтерські машини до українського кордону. Першу поїздку він зробив у травні: почув, що волонтери у Ґетеборзі шукають водія, і поїхав до українського кордону, щоб привезти до Швеції українських жінок із дітьми. З того часу маршрут Ґетеборг – кордон України став для Тоні традиційним.

«Ми просто зобов’язані допомагати»

На питання, чому Ерікссон зголосився возити гуманітарні вантажі до України, він відповідає не швидко. Чоловік прикладає руку до серця, очі наповнюються сльозами.

Ця ситуація жахлива – і для людей в Україні, і для всієї Європи. Ми просто зобов’язані допомагати

«Чесно кажучи, я не знаю. Думаю, я щось відчував у своєму серці. В той момент я відчував те, що відчували люди, я розумів їхній біль. Думаю, я – людина, яка любить допомагати. Раніше я допомагав з пошуком зниклих людей у Ґетеборзі, з гасінням пожеж на півночі. Ця ситуація жахлива – і для людей в Україні, і для всієї Європи. Ми просто зобов’язані допомагати», – каже він.

Мешканці Ґетеборга активно залучаються для допомоги Україні. Медичний автобус, який поїхав до України, раніше був мобільним пунктом для донорів. Щоб пересувний шпиталь не привертав увагу до зони бойових дій, червоний автобус вирішили пофарбувати в хакі.

Амелі Акселссон зголосилася допомогти однією з перших. Вона живе у Гетеборзі, у вільний час захоплюється графіті. Коли дізналася від своєї української подруги, що треба перефарбувати автобус для України, почала шукати гроші на купівлю фарби. Каже, що допомога надходила з різних місць. Її батько допоміг із грошима, а магазин фарб дав знижку у 50% на фарби для українського мобільного шпиталю. Спочатку Амелі думала, що зможе фарбувати автобус поступово, по кілька квадратних метрів на день. Проте допомогти з фарбуванням зголосилися 15 людей, тож роботу закінчили швидко.

Люди в Україні ризикують своїм життям, тоді як інші люди знищують їхні життя

Амелі зізнається, що відчувала подвійні почуття, коли займалася улюбленою справою, бо гостро відчувала: це особливий випадок.

«З одного боку, я була рада отримати цю можливість. Але це не була робота «для веселощів», бо люди страждають. Люди в Україні ризикують своїм життям, тоді як інші люди знищують їхні життя. Я дуже співчуваю людям в Україні», – каже Амелі Акселссон.

«Два фронти» гуманітарної допомоги

Починаючи з березня 2022 року, Help Ukraine Gothenburg передає в Україну тонни гуманітарної допомоги, розповідає Катерина Благодир. Це теплий одяг, продукти харчування, памперси, а віднедавна – буржуйки, генератори, вогнегасники.

Можемо говорити про тонни гуманітарної допомоги, яку ми практично щотижня передаємо в Україну

«Ми почали купувати буржуйки, причому половину з них ми купуємо в Україні, щоб підтримати економіку країни. Оскільки зараз є велика проблема з енергопостачанням, це гальмує виробничий процес в Україні, тому ми передали потужний генератор на одну з українських фабрик, яка виробляє буржуйки. Продукти ми закуповуємо в супермаркетах, які спеціально для України роблять нам знижку 50%. Загалом можемо говорити про тонни гуманітарної допомоги, яку ми практично щотижня передаємо в Україну», – розповіла вона.

Шведські волонтери допомагають також українкам, які знайшли притулок у Швеції. Катерина Благодир каже: це – «два фронти» допомоги. Зараз у Гетеборзі відкрито три центри допомоги українським біженцям. Тут допомагають із працевлаштуванням, вивченням шведської мови, працює дитячий садок та дитячий центр.

«Ми працевлаштували понад 200 людей. Для дітей (їх понад 250) є безкоштовні заняття музикою, арттерапія, гімнастика, шведська мова. Раз на тиждень ми з дітьми виїжджаємо до шведів, щоб познайомитись та завести нових друзів. Нещодавно ходили до артшколи, понад 50 підлітків займалися там, проводили експерименти», – розповідає вона.

Все це, за словами українських волонтерів, було б неможливим без допомоги мешканців Гетеборга. Люди почали приходити до Help Ukraine Gothenburg від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Багато хто пропонує свою допомогу сам. Багато хто відгукується на прохання про пожертвування. Катерина Благодир зазначає: влітку був невеликий спад у пожертвуваннях, але все змінилося після того, як Росія почала завдавати масованих ударів по Україні.

Війна навчила нас бути однією великою сім'єю, просити про допомогу та допомагати

«Зараз у нас пік активності: багато людей хочуть чимось допомогти, від іграшок дітям, до виготовлення буржуйок та інших видів допомоги. Ми бачимо багато бажання допомогти Україні. Шведи дуже вболівають за нас, вони переживають це разом із нами. Деякі нічого не кажуть, а мовчки плачуть. Вони дуже відчувають наш біль. Є багато незнайомих нам людей, але коли ми зустрічаємося – відбуваються чари: немов ми давно знайомі і прагнемо одного – перемоги», – розповідає вона.

Благодир зазначає: війна Росії проти України змінила багатьох шведів: «Швеція – одна з одиноких країн світу, бо тут особливий менталітет та соціальна структура. Але те, що сталося, навчило нас бути одним цілим, бути однією великою сім'єю, просити про допомогу та допомагати. Ця війна навчила нас багатьом речам, зараз ми – єдині».