Прощай, зброє? Політичний буревій із призначенням нового посла України в Болгарії

В Україні не вщухають палкі суперечки щодо новопризначеного посла в Болгарії. Йдеться про 46-річну Олесю Ілащук, яка змінить на посаді посла Віталія Москаленка. Його характеризують як гарного професіонала, якому вдалося переламати проросійський дрейф в болгарській східній політиці. Олеся Ілащук не працювала на дипломатичній ниві, а була менеджером кількох компаній, а останнім часом давала сексологічні поради. Це викликало обурення української дипломатичної спільноти, багатьох журналістів і політиків. Говорять, зокрема, що Болгарія – для України надзвичайно важлива держава, яка має значні запаси зброї радянського зразка, яка так потрібна зараз українцям на фронтах війни.

Уже майже тиждень українські користувачі соцмереж обурені призначенням Олесі Ілащук новим послом в Болгарії. Вона навіть встигла взяти участь в дипломатичній нараді послів України, які зустрічались з президентом Володимиром Зеленським 23 грудня.

Ілащук закидають не лише брак дипломатичного досвіду, але й протежування з боку глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Припускаю, що головний критерій, який був застосований для визначення цієї кандидатури, – це особисте знайомство, близькість і лояльність

«Що зараз потрібно Україні – це професіоналізм. Люди, які необов’язково повинні мати великий дипломатичний досвід, але принаймні вони мають знати, що це таке, бути здатними налагоджувати стосунки з нашими партнерами, здатними нормально функціонувати в публічній сфері країн, де вони працюють, щоб доносити необхідні меседжі. На жаль, призначення посла в Болгарії і сама ця кандидатура якраз – у моєму сприйнятті – не відповідає всім цим критеріям», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода Олег Шамшур, колишній посол України у США та Франції.

«Цілком припускаю, що головний критерій, який був застосований для визначення цієї кандидатури, – це особисте знайомство, особиста близькість і, очевидно, лояльність», – додає дипломат.

«Такі політичні призначення, як Ілащук, абсолютно неприйнятні. В історії України жодного разу не було прикладу, схожого за рівнем непрофесійності нового посла. Досвіду у політиці та міжнародній роботі, досвіду міждержавних та міжурядових переговорів в Ілащук взагалі немає – а це є ключовим», – написало інтернет-видання «Європейська правда».

До сильних сторін Ілащук можна віднести менеджерський досвід, диплом престижного Чернівецького університету та вільне володіння англійською.

Не «16-та республіка»

В часи СРСР Болгарія була членом комуністичного блоку і будувала комунізм разом з СРСР. Навіть був російський жарт: «Куріца – нє птіца, Болгарія – нє заграніца». В Москві любили говорити про Болгарію як ледь не 16-ту республіку Радянського Союзу…

Те, що Болгарія почала нас підтримувати – це суттєвий крок уперед, і хотілося б, щоб і далі це продовжувалось

Але з падінням комунізму ситуація змінилась – хоча й не відразу. В Болгарії були сильні проросійські настрої, вкоренілою була корупція – зокрема, в газовій сфері з російським газом. Старі формальні і неформальні зв’язки з Москвою розірвані одразу не були.

До того ж, Росія вміло грала – ще, до речі, за часів Російської імперії та СРСР – на почутті вдячності болгар за звільнення їх від Османської Туреччини в 1878 році.

«Болгарія була частиною Варшавського блоку, військового союзу на чолі з СРСР, що став своєрідною відповіддю НАТО. Блок розпався у 1991 році. Та Росія й не збиралася відпускати Болгарію, Кремль й надалі активно посилював свій вплив на країну», – пише українське видання Ukraїner.

Призначення посла в Болгарію мене просто добило. Сексолога відправили в Болгарію, де найбільші залежі зброї радянського зразка

У 2004 році Болгарія стала членом НАТО, а в 2007 році – членом Європейського союзу. Болгарію часто в Брюсселі розглядають в парі з Румунією – тому і до єврозони поки дві країни не входять, і до Шенгену. Проблеми однієї з них екстраполюють на іншу і навпаки.

Болгарія цікава для України тим, що має багато зброї радянського зразка і саме така зброя – особливо важка, як танки, – нині вкрай потрібна для ЗСУ.

«Призначення посла в Болгарію мене просто добило. Не тому, що сексолог. Не тому, що від Єрмака. Тому, що сексолога відправили в Болгарію, де найбільші залежі зброї радянського зразка», – пише у фейсбуці журналістка Тетяна Ніколаєнко.

За даними журналістки, болгарська влада нині намагається частково блокувати експорт зброї до інших європейських країн, знаючи, що левова її частка йде саме до воюючої України. За деякими даними, Болгарія має майже три чверті ще непереданої зі Східної та Центральної Європи зброї радянського зразка, яка потрібна Україні.

Президент Болгарії Румен Радєв (до слова – генерал майор Військово-повітряних сил Болгарії у минулому) якось назвав парламент своєї країни «розпалювачами війни» за рішення надати зброю Україні, а також якось ставив під сумнів український суверенітет над Кримом. Цікаво, що один з провідних письменників Болгарії, написавши оповідання про окупацію Криму Росією, не міг надрукувати твір в Болгарії і зазнав цькування з боку колег-письменників.

«Це свідчить, що русофільські настрої дуже сильні в Болгарії і в болгарському політичному істеблішменті. Там є різні течії, і це реальність, яка, безумовно, ускладнює налагодження співробітництва з цією країною», – каже Радіо Свобода Олег Шамшур.

Тримає лінію ЄС і НАТО

Проте все ж Болгарія як член ЄС та НАТО тримає лінію щодо України, підтримуючи, наприклад, всі санкції ЄС проти Росії.

Війна, звичайно, змінила настрої на користь тих, хто виступає за Україну

Цікавий факт – на початку березня 2022 року, невдовзі після початку повномасштабної російської агресії проти України, контррозвідка Болгарії виявила генерала запасу, який шпигував на користь Кремля. У відповідь на це з країни вислали двох російських дипломатів і вигнали ще 70 шпигунів Кремля, які працювали у російському посольстві під дипломатичним прикриттям.

«Війна, звичайно, змінила настрої на користь тих, хто виступає за Україну. Але цей процес ще не завершився. Цей процес оформлюється, він в динамічній рівновазі, з перевагою тих, хто виступає за Київ, за Україну», – каже Радіо Свобода колишній посол Болгарії в Росії Іліан Васильєв.

Болгарія також прийняла понад 55 тисяч біженців з України, на початкових стадіях навіть надавши безоплатне житло – зокрема, в готелях на чорноморських курортах.

Формують в ЗМІ тезу, що Болгарія органічно – чи навіть генетично! – проросійська. А це – неправда!

Це дало привід націоналістичній проросійській партії «Вазраждане» («Відродження») поширювати фейкові новини про українських біженців – що держава та ЄС замість того, щоб турбуватися про болгар, зосереджують свою увагу на українцях, зауважують фахівці.

«Ця партія – не просто русофільська, вона просто рашистська. Їх фінансує Росія, і вони цього не приховують. А на мітинги партії люди ходять із російськими прапорами», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода письменниця та перекладачка Анна Багряна, яка живе в Болгарії.

За її словами, лідери партії часто вдавалися до заяв, приміром, що «треба очистити Болгарію від українських жінок і дітей, бо це «терористи в зародку»: «Є й інші фашистські заклики, а також гасло, що Болгарія має вийти з ЄС і НАТО».

«Ті, хто виступає за самодержця в Кремлі, у них достатні ресурси впливу, це не лише грошові ресурси, це ресурс доступу до основних ЗМІ. У них є можливості формувати тезу і тут, і за кордоном, що Болгарія органічно – чи навіть генетично! – проросійська. А це – неправда!» – каже Іліан Васильєв, болгарський дипломат.

Отже, Болгарія – незважаючи на історичні та культурні зв’язки й України з нею – є все ж складною країною, яка геополітично трохи інколи «хитається». І всі ці, а також й інші виклики і стоятимуть перед новим послом – чи пані послом – в Болгарії. Чи буде це Олеся Ілащук чи – в разі зміни рішення – хтось інший.

«Болгарія важлива для України, бо все ж це – європейська держава. Зараз Болгарія підтримує нас – в тому числі зброєю. І дуже важливо це зберегти. Бо Болгарія має специфіку – тривалий час і донині тут досить сильна російська пропаганда. І те, що Болгарія почала нас підтримувати – це суттєвий крок уперед і хотілося б, щоб і далі це продовжувалось, – каже Анна Багряна з Софії. – Тому важливо, щоб і дипломатичні відносини рухались у правильному напрямку. Хочеться сподіватися, що і з новим послом це буде».

Багряна також додає: «Щодо нового посла – хочеться побачити, як людина працює, щоби заздалегідь не давати оцінки. Цікаво, що болгари, які підтримують Україну, пишуть пости на підтримку нового посла, але дуже багато негативу виливається саме з боку проросійських сил. Пишуть жарти чи негативні якісь речі тощо. Тому, думаю, не варто нам поспішати з оцінками, поки ми не побачимо людину вже в роботі і щоб не підігравати проросійським силам тут, у Болгарії».

У Міністерстві закордонних справ України днями прокоментували призначення на посаду посла України у Болгарії Олесі Ілащук – вона має відповідну кваліфікацію і призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою. У МЗС зазначають, що болгарський уряд після оцінки її кандидатури надав агреман Ілащук, не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії.