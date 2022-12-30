Болгарія підписала ще одну угоду, намагаючись замінити російське ядерне паливо

Єдина атомна електростанція Болгарії 30 грудня підписала угоду про постачання ядерного палива з французькою компанією, намагаючись замінити поставки з Росії після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Державна АЕС «Козлодуй» на річці Дунай зараз покладається на російське паливо для своїх двох реакторів потужністю 1000 мегават.

Згідно з 10-річною угодою, Framatome, дочірня компанія французького енергетичного гіганта EDF, постачатиме ядерне паливо Болгарії з початку 2025 року.

Минулого тижня болгарська АЕС підписала схожий контракт із Westinghouse Electric Sweden.

АЕС «Козлодуй» виробляє близько 35 відсотків електроенергії в країні і наразі використовує ядерне паливо, яке постачає російська компанія «Росатом».