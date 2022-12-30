Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Болгарія підписала ще одну угоду, намагаючись замінити російське ядерне паливо

Державна АЕС «Козлодуй» на річці Дунай зараз покладається на російське паливо для своїх двох реакторів

Єдина атомна електростанція Болгарії 30 грудня підписала угоду про постачання ядерного палива з французькою компанією, намагаючись замінити поставки з Росії після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Державна АЕС «Козлодуй» на річці Дунай зараз покладається на російське паливо для своїх двох реакторів потужністю 1000 мегават.

Згідно з 10-річною угодою, Framatome, дочірня компанія французького енергетичного гіганта EDF, постачатиме ядерне паливо Болгарії з початку 2025 року.

Минулого тижня болгарська АЕС підписала схожий контракт із Westinghouse Electric Sweden.

АЕС «Козлодуй» виробляє близько 35 відсотків електроенергії в країні і наразі використовує ядерне паливо, яке постачає російська компанія «Росатом».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG