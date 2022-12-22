Болгарія підписала угоду про ядерне паливо з Westinghouse

Болгарська державна атомна електростанція «Козлодуй» 22 грудня підписала угоду з Westinghouse Electric Sweden про постачання їй ядерного палива для побудованого Росією 5-го енергоблоку потужністю 1000 мегават, що стало першим кроком до диверсифікації поставок із Росії.

«Ми нарешті зробили крок до диверсифікації ядерного палива для нашої станції. Таким чином ми забезпечуємо нашу енергетичну безпеку», – цитує агентство Reuters генерального директора АЕС Георгія Кіркова.

Міністр енергетики Болгарії Росен Христов заявив, що на даний момент поставки ядерного палива з Росії залишаються незрозумілими, тому новий 10-річний контракт із Westinghouse допоміг забезпечити роботу станції.

За його словами, нове паливо буде використовуватися з середини 2024 року, а поточні запаси палива можна використовувати до того часу.

Болгарія, що входить до Європейського союзу, наразі покладається на російське ядерне паливо для обох енергоблоків АЕС «Козлодуй», але прагне посилити енергетичну безпеку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

АЕС виробляє близько 35 відсотків електроенергії в країні і наразі використовує ядерне паливо, яке постачає російська компанія «Росатом».