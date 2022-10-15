Урядові сайти Болгарії постраждали від російської кібератаки

Веб-сайти президента Болгарії та кілька інших урядових сайтів стали об’єктом масштабної кібератаки.

Генеральний прокурор Іван Гешев назвав це «серйозною проблемою», назвавши це «атакою на болгарську державу».

Окрім офісу президента, DDoS-атака паралізувала сайти Міноборони, МВС, Мін’юсту та Конституційного суду, зазначив Гешев.

За його словами, атака була здійснена з російського міста Магнітогорськ.

Як частина Євросоюзу Болгарія захищає європейські цінності, сказав Гешев, додавши, очікується, що це матиме наслідки.

Було вжито заходів, щоб зменшити вплив атаки на веб-сайти болгарського уряду, і порушення вмісту не було, повідомило Міністерство цифрових справ, додавши, що атаки припинені.

DDoS-атака надсилає надмірну кількість запитів, які переповнюють веб-сайти. Атака робить веб-сайти недоступними або сповільнює їх роботу.



Болгарія надає Україні гуманітарну підтримку, оскільки Росія продовжує своє повномасштабне вторгнення в країну. Болгарія також приймає українців, які тікають від війни.

Телеканал Dnevnik повідомив, що відповідальність взяла на себе російська хакерська група KillNet. Про атаку угруповання повідомило на своєму Telegram-каналі. Учасники KillNet називають себе прокремлівськими патріотами. Мета їхніх атак – привернути увагу та поширити дезінформацію.