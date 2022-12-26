У МЗС прокоментували призначення Ілащук послом України у Болгарії

У Міністерства закордонних справ України прокоментували призначення на посаду посла України у Болгарії Олесі Ілащук – вона має відповідну кваліфікацію і призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою.



«Призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою. В Україні за останні два роки усі некадрові дипломати, які були призначені на посади послів, демонструють гідні результати роботи. Лише за ними, а не інтерпретаціями та образами і варто судити про роботу посла за кордоном», – йдеться у повідомленні відомства.



У МЗС зазначають, що болгарський уряд після оцінки її кандидатури надав агреман Ілащук, не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії.



За даними МЗС, Олеся Ілащук має диплом з відзнакою за спеціальністю «Країнознавство» кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки, вільно володіє англійською мовою.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент Володимир Зеленський призначив послом України в Болгарії Ілащук, яка не має досвіду роботи в дипломатії і до цього «позиціонувалася як фахівець із сексології та дорогоцінних прикрас».